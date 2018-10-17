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Ekipler konsoloslukta Kaşıkçı için delil arıyor

İstanbul'daki Başkonsoloslukta kaybolan Suudi gazeteci hakkında inceleme yapılıyor.

İHA | 17.10.2018 - 23:16..
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Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutunda ekipler detaylı incelemelerini sürdürürken, konutta yapılan çalışmalar görüntülendi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili inceleme yapmak için olay yeri inceleme ekipleri, uzman ekipler ve adli tıp kurumu uzmanlarının da aralarında bulunduğu heyet saat 16.40'ta, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu konutuna gelerek çalışmalarına başlamıştı.

Akşamın ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarına devam eden ekiplerin, konutta yaptığı çalışmalar kameraya yansıdı.

Ekiplerin konsolosluk konutundaki çalışmaları böyle görüntülendi VİDEO

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