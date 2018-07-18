taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.322
USD
4,8108
EURO
5,6053
ALTIN
189,56
PETR
72,2200

Ekipler Leyla’nın eşyalarını arıyor

Ağrı’da 4 gündür, Leyla Aydemir'in olay günü üstünde olan saç tokası ve muskayı arayan ekipler, bir ipucu elde edemedi.

İHA | 18.07.2018 - 17:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ramazan Bayramı’nın ilk günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki minik Leyla, Bezirhane Köyü’nde toprağa verilmişti. Minik Leyla’nın kaybolduğu gün üzerinde bulunan elbiseleri cesedin bulunduğu alana 300 metre yakınlıkta bulunmuştu.

Tarlada arama çalışması yapan ekipler 4 gün önce minik kıza ait atleti de tarlada bulmuş ve olay yeri inceleme ekipleri atleti teslim almıştı.

EŞYALAR BULUNANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Leyla’nın boynunda olan muska ve kafasında bulunan pembe renkli tokayı bulamayan jandarma ve AFAD tarlada arama çalışması başlattı. Tarlayı karış karış arayan ekipler Leyla’nın failinin bulunmasına dair iz arıyor. 4 gündür aralıksız bir şekilde saç tokası ve muskayı arayan ekipler, herhangi bir ipucu elde edemedi.

Ekipler minik Leyla’ya ait saç tokası ve muskayı bulana kadar çalışmalarını sürdürecek. Acılı anne ve baba göze bir yandan taziyeleri kabul ederken bir yandan da kızlarının katilinin bulunmasını istiyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

105
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

140
Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

101
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1244
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

234
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

208
Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM