Ekmeğe rekor zam

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının en fazla 5,75 lira olacağını söyledi.

5 LİRA 75 KURUŞ AZAMİ FİYAT

Balcı, "Ekmeğin 5 lira olan azami fiyatı, 5 lira 75 kuruşun üzerinde olmayacak. Yüzde 15 fiyat artışı söz konusu olacak." diye konuştu.

Balcı, zam oranının illere göre değişebileceğini ifade etti ve zamların tezgaha ne kadar yansıyacağına odaların karar vereceğini aktardı.

Federasyon Başkanı Halil Balcı, "Hiçbir yerde yüzde 15'ten fazla artış olmayacak." şeklinde konuştu.