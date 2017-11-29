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Ekmeğini 'seyyar salıncak'tan kazanıyor

Çocukların seyyar salıncak keyfi bitmedi, Şanlıurfa'da sürüyor.

AA | 29.11.2017 - 14:41..
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AA
Ekmeğini 'seyyar salıncak'tan kazanıyor

Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki Hacı Sümer, kol gücüyle çalışan seyyar salıncağıyla kenar mahallelerde çocukları salıncağa bindirerek, kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlıyor.

AA
Ekmeğini 'seyyar salıncak'tan kazanıyor

GÜNLÜK KAZANCI 20-30 LİRA

Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan ve mahalle mahalle dolaşarak çocuklara salıncak keyfi yaşatan Sümer, günlük kazandığı 20-30 lirayla eşi ve 4 çocuğunun geçimini sağlıyor.

AA
Ekmeğini 'seyyar salıncak'tan kazanıyor

Genellikle kenar semtleri tercih eden ve boş alanlara kurduğu salıncakta parası olana da olmayana da hizmet veren Sümer'e, çocuklar "Hacı amca" diye sesleniyor.

AA
Ekmeğini 'seyyar salıncak'tan kazanıyor

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