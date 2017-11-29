Ekmeğini 'seyyar salıncak'tan kazanıyor

AA
Şanlıurfa'da yaşayan 53 yaşındaki Hacı Sümer, kol gücüyle çalışan seyyar salıncağıyla kenar mahallelerde çocukları salıncağa bindirerek, kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlıyor.
AA
GÜNLÜK KAZANCI 20-30 LİRA
Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyulan ve mahalle mahalle dolaşarak çocuklara salıncak keyfi yaşatan Sümer, günlük kazandığı 20-30 lirayla eşi ve 4 çocuğunun geçimini sağlıyor.
AA
Genellikle kenar semtleri tercih eden ve boş alanlara kurduğu salıncakta parası olana da olmayana da hizmet veren Sümer'e, çocuklar "Hacı amca" diye sesleniyor.
AA