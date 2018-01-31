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Ekmek almak için indi arabasından oldu

Ekmek almak için gittiği fırının önüne aracını park eden bir vatandaş, otomobilin kapısını kilitlemeyi unutunca, lüks aracı saniyeler içinde çalındı.

İHA | 31.01.2018 - 09:09..
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EKMEK

Ümraniye'de bulunan bir fırından ekmek almak için aracından inen Orhan Aksoy, otomobilinin kapısını kilitlemeyi unutunca lüks aracı, hazırda bekleyen bir hırsızlık çetesi tarafından saniyeler içinde çalındı.

Hırsızın lüks otomobili saniyeler içinde çaldığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

EŞİ FARK ETTİ AMA YETİŞEMEDİ

Tesadüf eseri olay yerinden geçen Orhan Aksoy’un eşi durumu fark ederek, aracın peşinden koştu. O esnada lüks otomobili çalıştırarak sırra kadem basan hırsız hakkında polis soruşturma başlattı.

Ekmek almak için indi arabasından oldu ViDEO

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