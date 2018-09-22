Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

Manavgat'ta iki kamyonet içindeki şahıslar tartışmaya başladı. Şelale yönüne giden kamyonette bulunan kişi, diğer kamyonetteki 2 kişiye silahla ateş etti.





KIZIYLA FIRINA GİDİYORDU

Bir kamyonetten diğerine açılan ateş sonucu seken kurşun, kızıyla fırına ekmek almaya giden jandarma astsubay T.S, seken kurşunun isabet etmesi sonucu omzundan yaralandı.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan astsubayın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.