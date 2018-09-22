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Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

Antalya'da trafikte çıkan bir tartışmada silahlar ateşlendi. Bir kurşun çocuğuyla ekmek almaya giden astsubaya isabet etti.

AA | 22.09.2018 - 05:30..
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Manavgat'ta iki kamyonet içindeki şahıslar tartışmaya başladı. Şelale yönüne giden kamyonette bulunan kişi, diğer kamyonetteki 2 kişiye silahla ateş etti.

Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu


KIZIYLA FIRINA GİDİYORDU

Bir kamyonetten diğerine açılan ateş sonucu seken kurşun, kızıyla fırına ekmek almaya giden jandarma astsubay T.S, seken kurşunun isabet etmesi sonucu omzundan yaralandı.

Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan astsubayın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

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