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Ekmek fırınında füze yapımımda kullanılan madde ele geçti

Operasyon, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek fırınına yapıldı.

20.01.2017 - 20:50
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Ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 1 külçe saf alüminyum bulunduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde fırına operasyon düzenledi.

BİR KÜLÇE 2,5 KİL AĞIRLIĞINDA

Gerçekleştirilen operasyonda fırında didik didik arama yapan polis ekipleri odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 1 külçe 2,5 kilo ağırlığında saf alüminyum buldu.

3,5 MİLYON DEĞERİNDE

Alüminyumun sahibinin fırında çalışan Y.Y. (34) olduğu tespit edilirken, fırın işçisi gözaltına alındı. 3,5 milyon TL değerinde olduğu belirlenen alüminyuma polis el koyarken, parçanın incelenmek üzere yetkili kurumlara gönderileceği öğrenildi.

Ekmek fırınında füze yapımımda kullanılan madde ele geçti

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