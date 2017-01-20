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Ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi

Aksaray'da bir ekmek fırınında nükleer enerji ve füze imalatında kullanıldığı belirtilen 2.5 ağırlığında saf alüminyum ele geçirildi.

20.01.2017 - 22:03
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Ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gelen bir ihbar üzerine Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi'ndeki bir ekmek fırınına akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

PİYASA DEĞERİ 3.5 MİLYON LİRA

Fırında arama yapan polis, odunların altına gizlenmiş nükleer enerji ve füze imalatında kullanılan 2.5 kilo ağırlığında saf alüminyum ele geçirdi. Piyasa değeri 3.5 milyon lira olduğu belirtilen alüminyumla ilgili işyerinde çalışan 34 yaşındaki Yunus Y. gözaltına alındı.

Ekmek fırınında saf alüminyum ele geçirildi VİDEO

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