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Ekmeleddin İhsanoğlu Kudüs zirvesine katıldı

Kudüs zirvesini takip eden MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu açıklamalarda bulundu.

DHA | 13.12.2017 - 13:37..
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İHSANOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (ITT) Olağanüstü Zirvesi başladı.

MHP İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu da zirveyi takip etti.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

İhsanoğlu, zirvenin toplanmasının önemli bir adım olduğunu dile getirerek, “Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak bu inisiyatifi almıştır ve çok büyük gayretler sarf etmiştir. Burada büyük bir katılım olduğunu biliyorum. Birinci derecede ilgisi olması gereken ülkelerin başkanlarının veya hükümet başkanlarının gelmediğini görüyoruz. 57 ülkenin toplandığı bir zirveden çıkması beklenen kararlar konsensüse bağlıdır. O bakımdan bu konsensüs nasıl oluşacak bugün birkaç saat içerisinde göreceğiz." dedi.

"BEN GENEL SEKRETERKEN..."

İhsanoğlu, “Bu dünya politikaları, Orta Doğu'nun istikrarı, ülkemizin istikrarı açısından fevkalade olağanüstü bir haldir. Türkiye elinden geleni yapmıştır. Netice sadece Türkiye'nin insiyatifine bağlı olarak kalsa daha farklı şeyler olabilir. Ama her şeye rağmen aklı selim şekilde ve 1.5 milyar Müslüman'ın beklediği bu zirveden Filistin davası, Kudüs şehrinin statüsünün korunması için önemli kararların çıkmasını bekliyorum. Tabi siyasi kararlar alınacak, bir takım adımlar atılacak. Bu kararın yanlışlığını gösterilmesi açısından kararların alınması lazım. Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması lazım ve orada İslam ülkelerinin temsilciliklerinin açılması lazım. Mesele bir bütündür. Kudüs'ün unutulan bir tarafı var. Kudüslüler orada çok iyi durumda değil. Yarım asırdan beri biriken problemler var. İskan, eğitim, sağlık problemleri var.  Ben genel sekreterken bu meselelerle ilgili büyük bir plan hazırladık. Bu plan zirvelerde kabul edildi fakat ülkeler uygulamadı. Temennim burada Kudüslülerin de problemleriyle ilgilenilsin." şeklinde konuştu.

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