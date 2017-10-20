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Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Bozok Üniversitesi'ne sitemi

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi'ne emanet ettiği 12 bin cilt kitabına değer verilmemesinden dolayı şikayetçi.

20.10.2017 - 21:07
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Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Bozok Üniversitesi'ne sitemi

Türkiye'de özeller de dahil olmak üzere 184 üniversite var. Ancak, bu üniversitelerin araştırmaya ve yazma eserlere verdiği değerler konusunda sitemli olan birileri de var.

Habertürk'te yayınlanan Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programının bu akşamki konuğu Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekteteri, MHP Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'ydu.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NE KİTAP SİTEMİ

Ünlü bilim insanı, programda Yozgat'ta bulunan Bozok Üniversitesi'ne kendisine ve babası Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi'ye ait 12 bin cilt kitabı emanet etmesine rağmen değer verilmediğinden dolayı üzüntülü olduğunu ifade etti.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Bozok Üniversitesi'ne sitemi VİDEO

"KİTAPLARDAN HİÇ KİMSE İSTİFADE ETMİYOR"

Ekmeleddin İhsanoğlu şunları söyledi; "Mehmet Akif'in babama hediye ettiği Sebilürreşad ve Sırat-ı Müstakim dergilerinin de içinde olduğu 12 bin cilt kitabı Yozgat Üniversitesi'ne emanet ettim. Oradalar ama bundan hiç kimse istifade etmiyor. Bakımı açısında da endişe ediyorum. Ne olacağını nasıl olacağını düşünüyorum. İstifade eden ve ilginen yok ben ona üzülüyorum. daha da çok şeyler vermek istiyorum ama inşallah daha iyi olur."

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