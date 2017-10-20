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Ekolojik kıyamet alameti: Kanatlı böceklerin sayısı düştü

Yapılan araştırmalar kanatlı böceklerin sayısının son 25 yılda yüzde 75 azaldığını gösteriyor. Bilim insanlarından uyarı geldi.

20.10.2017 - 08:58
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Böceklerin bitkiler için polen taşıyıcı olması ve hayvanlar için av olması sebebiyle insanlık için hayati önem taşıyor. Araştırmaların, kanatlı böceklerin sayısının son 25 yılda yüzde 75 azaldığını göstermesi üzerine, bilim insanları "ekolojik kıyamet" uyarısı yaptı.

Bilim insanları şimdiye kadar sadece arılar ve kelebeklerin sayısının düştüğünü kanıtlamıştı fakat Almanya’nın tabiat koruma alanlarında görülen kanatlı böceklerin sayısındaki düşüş bilim insanlarını çok şaşırttı.

Ekolojik kıyamet alameti: Kanatlı böceklerin sayısı düştü

DÜŞÜŞÜN NEDENİ TAM OLARAK BİLİNMİYOR

Bu keskin düşüşün tam nedeni bilinmemekle birlikte, bilim insanları tarım alanlarının yok olmasının ve böcek ilaçlarının yaygın kullanımının en önemli nedenler olduğu düşünülüyor. Araştırma sonuçları, iklim değişikliğini de potansiyel nedenlerden biri olarak gösteriyor.

"EKOLOJİK KIYAMETE DOĞRU GİDİYORUZ"

Sussex Üniversitesi Yaşam Bilimleri Profesörü ve araştırmanın ortak yazarlarından Dave Goulson "Böcekler yeryüzündeki yaşamın üçte ikisini oluşturuyor fakat sayılarında korkunç bir düşüş gözlemliyoruz" dedi ve ekledi:
"Yeryüzünde çok fazla araziyi birçok yaşam formu için yaşanamaz hale getiriyoruz ve ekolojik bir kıyamete doğru gidiyoruz. Eğer böcekleri kaybedersek herşey çöker."

Ekolojik kıyamet alameti: Kanatlı böceklerin sayısı düştü

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