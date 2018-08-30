Ekonomi alanında bilgilenmek için 8 kitap önerisi

Ekonomi, pek özel bir konu. Öyle herkesin okuyacağı türden kitaplar barındırmıyor. Konuyla ilgiliysen takip ediyorsun. Ancak günümüzde dolar, euro, altın derken yaşadığımız dalgalanmalar, özellikle ekonomi konusunda bilgilenme ihtiyacımızı tetikliyor.

İşte ekonomi konusunda bilgileneceğimiz, zaten bilgiliysek kendimizi geliştireceğimiz 8 kitap önerisi…

ÖRNEKLERLE KOLAY EKONOMİ

Bu kitabın amacı, yalnızca ekonomiyi en basit haliyle anlatmak ve okuyan herkesin ekonomiyle ilgili söylenenleri, yazılanları, tartışılanları rahatça izleyebilmesini sağlamakla sınırlıdır.

Örneklerle Kolay Ekonomi

Mahfi Eğilmez

Remzi Kitabevi

S.: 192

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GÖRÜNMEYEN EKONOMİST

Bu kitap sizi uyandırarak yeni bir dünyaya götürecektir. Hiçbir şey yapmasa bile en azından sizi çok daha kurnaz bir müşteri yapacaktır…

Görünmeyen Ekonomist

Tim Harford

Pegasus Yay.

S.: 304

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SEVGİLİ GÖRÜNMEYEN EKONOMİST

Gündelik hayatın sıradan sorunlarına ekonomi açısından yaklaşıp yanıtlar veren Tim Harford okuyuculara meselelere farklı açılardan bakma yollarını sunuyor.

Sevgili Görünmeyen Ekonomist

Tim Harford

Pegasus Yay.

S.: 282

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100 SORUDA EKONOMİ EL KİTABI

Sadun Aren, Mülkiye'de geçirdiği uzun akademik kariyeri boyunca, siyasi mücadelenin ve bilimsel çalışmaların yanı sıra, iktisatla yeni tanışan öğrencilere bu labirentte yol göstermesi için "iktisada giriş" niteliğindeki 100 Soruda Ekonomi Elkitabı'nı yazmıştır.

100 Soruda Ekonomi El Kitabı

Sadun Aren

İmge Kitabevi

S.: 239

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BİR GÜNDE EKONOMİST NASIL OLUNUR

Bu kitap, size günümüzün zor ekonomik şartlarında her yöneticinin bilmesi gereken temel bilgileri verecektir.

Bir Günde Ekonomist Nasıl Olunur

John Charles Pool

Etkileşim Yay.

S.: 128

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GERÇEKTEN BİLMENİZ GEREKEN 50 EKONOMİ FİKRİ

Büyük fikirleri kolay anlaşılır ve etkileyici bir üslupla okura sunmaktaki başarısıyla dünyada bir milyondan fazla satışa ulaşmış 50 Fikir serisinin beşinci kitabında, Edmund Conway bizi ekonominin merkezini oluşturan fikir ve akımlarla tanıştırıyor.

Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi

Edmund Conway Conway

Domingo Yay.

S.: 208

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DOĞAL İKTİSAT

Ekonomi sadece sınıflarda öğretilen veya bankalarla ilgili olan bir şey değildir. Sinema ekranından sokaklara kadar her yerde karşımıza çıkar, yaptığımız ve gördüğümüz her şeyi etkiler. Hatta hayatın en ilgi çekici ve anlaşılmaz bazı yönlerini bile açıklayabilir.

Doğal İktisat

Robert H. Frank

Efil Yay.

S.: 288

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ROMANTİK EKONOMİ

Romantik geleneğin ekonomik düşünce yapımızı nasıl zenginleştirebileceğini ve geliştirebileceğini anlamamızı sağlayacak yolları inceleyen çok orijinal bir araştırma.

Romantik Ekonomi

Richard Bronk

Efil Yay.

S.: 544

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Damla Karakuş

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