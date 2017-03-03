Ekonomi Bakanı baskılara rağmen Almanya'ya gidecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 100 milyon lira değerindeki 16 tesisinin temel atma törenine katıldı.

Almanya’da 5 Mart’ta düzenlenecek bir programının Alman yetkililerce iptal edildiğini anımsatan Zeybekci, Almanya'ya gideceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"ALMANYA'YA GİDECEĞİM"

"Bizim oradaki etkinliklerimizi, toplantılarımızı iptal ediyorlarmış. Pazar ben yine Almanya'ya gideceğim. Bana emrolan sefere çıkmak, zafer ise Allah'ındır diyoruz. Biz baktık, gördük izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaşırım Almanya'da yine de vatandaşlarımızla buluşuruz, kimse merak etmesin. Sebep başka, sen dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yaparak, Afrika, Avrupa ve Asya'daki bütün hava trafiğinin merkezini İstanbul yaparsan, bazı ülkeler artık merkez olmaktan çıkarsa sen de bunlara razı olacaksın. Tavas'ta bir söz vardır, 'Yari güzel olanın başı beladan kurtulmaz.' Ne yapalım bizim de yarimiz güzel, memleketimiz güzel. Böyle şeyler olacak."

"BİRİLERİ ARTIK TÜRKİYE'Yİ SÖMÜREMEYECEK"

16 Nisan'daki halk oylamasını Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Zeybekci, milletin, bağımsızlık ve gelecek nesillerin savaşını verdiğini aktardı. Zeybekci, şu değerlendirmede bulundu:

"16 Nisan'da millet geleceğine ve bağımsızlığına oy verecek. 15 Temmuz gibi hain tuzakların bir daha çıkmaması için bunların kökünü kazıyacak. Birileri artık Türkiye'yi sömüremeyecek. Her seçimden istikrar çıkacak. Kim gelirse yüzde 51 ile gelecek. Bu milli bağımsızlık ve milletin kaderi meselesi. Bu Tayyip Erdoğan seçimi değil. Bu yeni düzenleme Recep Tayyip Erdoğan için değil, herkes ve her doğan için. Bu siyaset meselesi de değil. Bu parti meselesi hiç değil. Milli bağımsızlık, kurutuluş savaşı meselesi. Bazıları artık bir daha Türkiye'yi yönetmeyecek, ülkeyi krize sürükleyemeyecek. Bunun Tayyip Erdoğan ile ne alakası var... Allah uzun ömürler versi ancak o bir fani ama bu düzen bu millet için kuruluyor."



