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Ekonomi Bakanı: Türkiye büyümede G20 birincisi olacak

Bakan Zeybekçi, Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin, "Çin'i de Hindistan'ı da geçeceğiz." dedi.

15.10.2017 - 17:43
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Ekonomi Bakanı: Türkiye büyümede G20 birincisi olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyüme rakamlarına ilişkin konuştu.

Türkiye'nin  2017 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3. çeyreğinde dünyada bir numara olacağını ifade eden Ekonomi Bakanı, "Dünyanın 20 büyük ülkesi olan G20'de Türkiye bir numara olacak. Çin'i de Hindistan'ı da geçeceğiz." dedi.

Ekonomi Bakanı: Türkiye büyümede G20 birincisi olacak

"TÜRKİYE YÜZDE 6 BÜYÜYECEK"

Bakan, Türkiye'nin büyüme hedefine ilişkin de rakam verdi: "Yıl sonu itibarıyla hedeflediğimiz yere ulaşacağız inşallah. Yüzde 6 ya da birazcık daha üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağız."

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