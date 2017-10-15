Ekonomi Bakanı: Türkiye büyümede G20 birincisi olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyüme rakamlarına ilişkin konuştu.

Türkiye'nin 2017 yılının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3. çeyreğinde dünyada bir numara olacağını ifade eden Ekonomi Bakanı, "Dünyanın 20 büyük ülkesi olan G20'de Türkiye bir numara olacak. Çin'i de Hindistan'ı da geçeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE YÜZDE 6 BÜYÜYECEK"

Bakan, Türkiye'nin büyüme hedefine ilişkin de rakam verdi: "Yıl sonu itibarıyla hedeflediğimiz yere ulaşacağız inşallah. Yüzde 6 ya da birazcık daha üzerinde bir büyüme rakamına ulaşacağız."