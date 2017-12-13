Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Bitcoin uyarısı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, ATO Congresium'da gerçekleştirilen "3. Marka Festivali"nde sanal para Bitcoin'i değerlendirdi.

"SAADET ZİNCİRLERİNİ HATIRLAR MISINIZ?"

Bitcoin hakkında vatandaşları uyaran Zeybekci, "Bitcoin bugün çılgınlık haline geldi. Şu anda yok, bir aralar Türkiye'de saadet zincirleri vardı, hatırlar mısınız?" diye sordu.

"ALT ZEMİNİ YOKTUR"

Bu tarz çılgınlıklarda dolandırıcılığın en sondakine kadar devam ettiğini kaydeden Ekonomi Bakanı şunları söyledi:

"Bu global bir saadet zinciridir, alt zemini yoktur. Bu, dünyayı sadece bir veya iki her şeyiyle kontrol ettiğiniz, cendere altına aldığınız, gerektiğinde zulmettiğiniz bir para birimine mahkum edemeyeceğinizin çıkışlarıdır bunlar. Onun için bunun çaresi de bulunacak."

100 BİN TL YATIRANIN KÂRI 1 MİLYON'U AŞTI

1 Ocak 2017'de 998 dolar olan Bitcoin, şu anda 17 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yıl başında Bitcoin'e 100 bin TL yatırım yapan biri, parasını 1 milyon 840 bin TL'ye yükseltti.