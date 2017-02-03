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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci; "Önümüzdeki dönemde de ABD dolarının değer kaybı şeklinde bir yönelimi olacağını şimdiden görmek lazım." dedi.

03.02.2017 - 18:48
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir programı kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni" öncesinde basın toplantısı düzenledi.

MERKEZ'İN ATTIĞI ADIMLAR BAŞARILI

Zeybekci, spekülatif hareketlerle döviz kurunu etkilemenin sürdürülemeyeceğinin anlaşıldığını, bundan böyle kurun kendi dengesine oturacağını belirterek, bu süreçte Merkez Bankasının attığı adımların başarılı olduğunu bildirdi.

ABD DOLARININ SEYRİ

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın üretim ve ihracat odaklı büyüme söylemlerinin de doların gelecek dönemde değer kaybedeceğine işaret ettiğini kaydeden Zeybekci, "ABD ekonomisi için aşırı değerli dolar sürdürülebilir değildir. ABD ihracatı için teşvik edici değil, üretim ve istihdam için negatif etkileri olacaktır. ABD Merkez Bankası da faiz artıramaz, artırsa bile bu uzun vadeli olamaz. Önümüzdeki dönemde de ABD dolarının değer anlamında ABD ihracatını destekleyici bir noktaya doğru yöneleceğini, değer kaybı şeklinde bir yönelimi olacağını şimdiden görmek lazım. Türkiye'nin de bunu dikkate alması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

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