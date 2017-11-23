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Ekonomi Bakanı Zeybekci'den helal ürün açıklaması

Nihat Zeybekçi, Müslüman ülkelerin helal ürün üretiminin sadece yüzde 20'sini tedarik edebildiğini belirtti.

DHA | 23.11.2017 - 15:15..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı Dünya Helal Zirvesi'nde konuştu.

"ÇOK DAHA FAZLASINI ÜRETEBİLİRİZ"

Zeybekçi, müslüman ülkelerin helal tüketim mallarının yüzde 20'sini ürettiğini belirterek bu oranın daha fazla olabileceğini söyledi. Zeybekçi, "Yaklaşık olarak 2 milyar Müslüman ve yaklaşık olarak da 4 trilyon dolar civarında bir hacimden bahsediyoruz. Biz ne kadarına hükmediyoruz. 1.8 milyar müslüman 57 tane İslam İşbirliği Teşkilatı'nı oluşturan ülke helal tüketim mallarının ne kadarını üretiyoruz. Üzülerek söyleyeyim ki yüzde 20'sini… Yani kendi tükettiğimiz helal olması gereklilik olan bir şart olan ürünlerin yüzde 20'sini biz üretiyoruz. Yüzde 100'ünü üretebilir miyiz ? Hayır. Yüzde 50'sini üretebilir miyiz? Belki olabilir. Ama çok daha fazlasını üretebiliriz. Bunların helal standartlarını belirlemek bunlarla ilgili standardizasyonları oluşturmak, bunlarla ilgili ölçüm değerlendirme sistemlerini kurmak, bunlarla ilgili sertifikasyon işlemlerini yapmayı yüzde 100 yapabiliriz." dedi.

"TARİH BİZDEN BUNUN HESABINI SORACAKTIR"

İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)'ne 36 üye ülke olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "Diğer kardeşlerimiz de  yaklaşık 20 İslam ülkesini de SMIIC'e üye olmaya davet ediyorum. Bizim dinimiz bir olun diyor. Bir araya gelin diyor. İstişare olun diyor. 57 ülkenin de bir araya gelmesi lazım. 57 İslam ülkesi SMIIC çatısı altında bir şey demesi lazım. Orada oluşturduğumuz doğrularla  bunları metroloji enstitüsü standartlarıyla ölçüm değerleriyle  bu kuralları koyması lazım. 57 ülke olarak 1.8 milyar Müslüman olarak kendimizle ilgili bizi ilgilendiren konuyla ilgili kuralı koyan biz olmak zorundayız. Yoksa tarih bizden bunun hesabını soracaktır. Bundan emin olun. Bizden sonra gelen nesiller bizden bunun hesabını soracaktır. Allah muhafaza Allah bunun hesabını soracaktır." dedi.

"HELAL AKREDİTASYON KURUMUNU KURDUK"

Bakan Zeybekci, "Helal Akreditasyon Kurumu'nu kurduk. Daha yeni TBMM'den çıktı. Kuruldu. Kanunu çıktı. Bu yıl sonundan önce, böyle güçlü bir kurum hepinizin hizmetinde olacak. 57 İslam ülkesinin tamamının hizmetinde olacak. Tabiki her ülke kendisi kurmalı. Oralarda olmalı. Olması gereken de budur. Bu akreditasyon kurumunu ne helal ne haram belirleyen kurum değil. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Helal ve haramla ilgili hassasiyetleri ve kuralları koyacak olanlar burada. İslam alimleri bunu kuracak. Onun teknik uygulamasını Helal Akreditasyon Kurumu olarak Türkiye'de biz başlattık. İslam iş  Birliği Teşkilatı üyesi ülkelerde ilk defa böyle bir kurum kuruldu." şeklinde konuştu.

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