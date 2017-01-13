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Ekonomi Bakanı'ndan dolar açıklaması

Bakan Zeybekci,''Piyasadaki hareketlilik spekülatif. 50-60 milyon dolarla işlem yapan kar peşindeki spekülatörler de var.''dedi.

13.01.2017 - 11:05
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Ekonomi Bakanı'ndan dolar açıklaması

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Anadolu Ajansı Editör Masası'nda döviz kurlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK LİRASI NORMALE DÖNECEK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.” dedi.

''HAREKETLİLİK SPEKÜLATİF''

Türkiye'nin ekonomik anlamda çok güçlü bir ülke olduğunu belirten Bakan Zeybekci; ''Türkiye'nin döviz sorumluluklarıyla ilgili yerine getiremeyeceği bir durum yok. Kurun bir risk olmayacağını düşünüyoruz. Piyasadaki hareketlilik spekülatif. 50-60 milyon dolarla işlem yapan kar peşindeki spekülatörler de var.'' dedi.

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