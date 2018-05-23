taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.121
USD
4,7723
EURO
5,6029
ALTIN
198,03
PETR
79,0300

Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katıldığı toplantıda son dönemde yaşanan gelişmeler ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

REUTERS | 23.05.2018 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Ekonomi yönetimi toplantı yaptı

DOLAR/EURO REKOR KIRIYOR

Dolar 4.90 lira ile, euroysa 5.73 lira ile yeni tarihi rekor düzeyleri gördü. Döviz piyasalarındaki spekülatif hareketlerle dolardaki artışın devam etmesi üzerine ekonomi yönetiminin sürpriz bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi.

MB'NİN ADIMLARI

Pazartesi günü gerçekleştiği belirtilen toplantı hakkında ekonomi yetkilileri 'tedbirler kapsamında Merkez Bankası'nın adımları da dahil alınabilecek önlemlerin değerlendirildiğini' bildirdi.

Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilileri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu toplantıya ilişkin şunları söyledi:

ALINACAK TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

"Ekonomi yönetimi son dönemdeki gelişmeleri değerlendirmek için önceki gün toplantı yaptı; alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Tedbirler kapsamında Merkez Bankası'nın adımları da dahil alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğlu'na liste dışı kalan isimler soruldu
CHP lideri, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin liste dışı kalmasının gerekçesini "Kan değişimine ihtiyaç vardı" diye açıkladı ve ekledi: Benim de liste dışı kalan arkadaşlarım var.
23 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında gözaltı kararı
Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 43'ü muvazzaf, 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 23 ilde operasyon başlatıldı.
CHP'de Eren Erdem depremi
CHP kulislerinde, parti içerisinde kirli ilişkilerini itiraf eden Eren Erdem'in ihraç edilebileceği konuşuluyor.
Kemal Kılıçdaroğlu: Doları demokrasi düşürür
Ekonomi yönetimi konusunda başarısızlıklarıyla bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda doları düşüreceklerini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

Yiğit Bulut: Döviz spekülatörlerinin nefesini keseceğiz

929
CHP'de iç karışıklık büyüyor

CHP'de iç karışıklık büyüyor

379
Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

331
CHP'de Eren Erdem depremi

CHP'de Eren Erdem depremi

158
Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

Albayrak: Kol kesme pahasına sakalımızı kesmeye çalışıyorlar

533
S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

S&P Türkiye'nin faizleri artırmasını bekliyor

213
Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

Türkiye'nin F-35A savaş uçağının ilk uçuş görüntüleri

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94