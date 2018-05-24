Ekonomide Sanayi 4.0 tartışması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, dalgalanan döviz kurlarıyla ilgili ilk kez konuştu. Bilecik, "Sanayi 4.0 olmazsa dolar 4 olur demiştik. Dolar 4,50'yi geride bırakalı çok oldu. Maharetli arkadaşlarım bu konuda çok daha iyi bir slogan bulacaktır." dedi.

MUHARREM İNCE'NİN SEÇİM VAADİ

Aslında 'Sanayi 4.0' ya da 'Endüstri 4.0', ekonomide yeni bir kavram değil. Son yıllarda tartışmaya açılmış bir konu. Türkiye'de bazı ekonomi otoriteleri, geleceğin bunda olduğunu ifade ediyor. Hatta Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, iktidara gelirse 'Endüstri 4.0'ı kuracağını vaat ediyor.

SİHA VE İHA'YI ÜRETEN SELÇUK BAYRAKTAR TAM TERSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Bir başka açıdan bakıldığında ise bu vaat, Türkiye'nin geleceği için büyük bir tehlike. Türk Savunma Sanayiine silahlı ve silahsız İHA'ları kazandıran Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Endüstri 4.0 ile Türk pazarının bağımlı hale geleceğini, şu ifadelerle anlatıyor:

"BAŞKALARININ AÇIK PAZARI OLURUZ"

"Bize başkalarının açık pazarı olmamız ile neticelenecek ve teknolojik açıdan tümüyle dışa bağımlı hale getirecek Almanya’nın Endüstri 4.0’ı, Japonya’nın Toplum 5.0’ı, İngiltere’nin Katapult’u değil, Büyük Türkiye’nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' gerek…

"PAZARI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN EMPOZE EDİLİYOR"

Endüstri 4.0, Toplum 5.0 vb. gibi dışarıdan ithal kavramlar, birilerinin kendi markalarını pazarlaması, pazarı yönlendirmesi ve kontrol altına alması için empoze edilmektedir.

"ENDÜSTRİ 4.0 TEKELLEŞMENİN ÖN HAZIRLIK AŞAMASI"

Bu tip ithal kavramlar aslında ön hazırlık aşaması, sonrasında yabancı standartlar ile tüm teknoloji tabanlı ürünlerin belirli kaynaklardan alınması zorunluluğu oluşturulur.

"GÜN OLUR BU UÇAK PARÇASINI YAPAMAZSINIZ DERLER"

Adım adım ele alalım nasıl bağımlılık oluşturulduğunu:

Örneğin, bir uçak parçası üretmek için bilgisayar kontrollü bir makina alacaksınız. Alanın otoriteleri bu makinanın Endüstri 4.0 standartında olmasını şart koşar. Makinayı alıp fabrikanıza kurarsınız, ancak makina ağ üzerinden dış şebekelere bağlı durumda.

Gün olur size derler ki, 'Bu makinayla uçak parçası yapamazsın, bu bizim şartlarımıza aykırı'. Bu durumda makinanızı ağ şebekesinden ayırmayı denersiniz ancak o durumda makina çalışamaz hale gelir, zira tüm veri tabloları ve ayarları bu ağa bağımlı olma zorunlu kılmaktadır.

"AKILLI ARAÇ ÜRETTİLDİĞİNDE YABANCILARDAN İZİN ALMAMIZ GERECEK"

Yine mesela ülkemizden bir girişim yapay zekâya sahip akıllı araç teknolojisi geliştirmiş olsun. Bunu yurt dışına satışı yapılabilmesi için Endüstri 4.0 şemsiyesi altında yabancı otoritelerden izin alınması gerekecek.

İşte bu nedenle sanayi ve teknolojik alt yapımızın dönüşümü ancak milli kavramlar üzerine inşa edilebilir. Ülkemizi teknoloji geliştirme anlamında muasır medeniyetlerin seviyesinin de ötesine taşıyacağına inandığımız bu dönüşüme, 'Milli Teknoloji Hamlesi' diyoruz."