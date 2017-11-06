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Ekonomist Dergisi “Yılın İş İnsanları”nı ödüllendirdi

“Yılın İş İnsanları Ödül Töreni”nin 26’ıncısı, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

06.11.2017 - 15:10
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ekonomist’in kurulduğu 1991 yılından bu yana anket araştırmasıyla hayata geçirilen, ‘Ekonomide Yılın İş İnsanları’ araştırması, Türkiye’nin gururu iş insanlarını bu yıl da aynı sahnede buluşturdu.

“Yılın İş İnsanları Ödül Töreni” kapsamında bu yıl, Yılın İş İnsanı, Yılın Global Türk İş İnsanı, Yılın Global Türk Girişimcisi, Yılın Kadın ve Erkek Girişimcisi, Yılın Profesyonel Yöneticisi, Yılın Bürokratı, Yılın Sivil Toplum Örgütü Lideri kategorilerindeki ödüller sahiplerini buldu.

Ekonomist Dergisi “Yılın İş İnsanları”nı ödüllendirdi

2017'YE DAMGASINI VURANLAR

Ekonomist’in 26 yıldır yaptıkları işlerle dikkat çeken iş insanları, profesyonel yöneticiler ve girişimciler, aldıkları kararlarla ekonomiye yön veren bürokratlar ve faaliyetleriyle gündeme gelen sivil toplum önderlerinden oluşan bir jüri tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında, bu yılki oylama 2 bin 200 kişi ile yapıldı. Oylama sonucunda 8 farklı kategori belirlendi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “Yılın İş İnsanları Ödül Töreni”, 6 Kasım’da İstanbul Ritz Carlton Otel’de Türkiye’nin en başarılı şirketlerini bir araya getirdi. İş ve medya dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ödül töreni, geçmiş yıllarda “Yılın İş İnsanı” seçilen liderlerin katıldığı özel bir oturuma da sahne oldu.

Ekonomist Dergisi “Yılın İş İnsanları”nı ödüllendirdi

YILIN İŞ İNSANLARI

- Yılın Global Türk Profesyoneli ödülü: Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent

- Yılın İş İnsanı ödülü: Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç

- Yılın Global Türk Girişimcisi ödülü: Chobani Kurucusu Hamdi Ulukaya

- Yılın Bürokratı ödülü: Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın

- Yılın Profesyoneli ödülü: İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali

- Yılın Sivil Toplum Önderi ödülü: TÜSİAD Eski Başkanı Cansen Başaran Symes

- Yılın Kadın Girişimcisi ödülü: Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli

- Yılın Erkek Girişimcisi ödülü: Getir Kurucusu Nazım Salur

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