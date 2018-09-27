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Ekonomiye yeni bir pencere: Finansal Krizleri Yanlış Anlamak

Bu kitap, günümüz piyasalarını anlamamızı ve gelecekteki olası finansal felaketleri öngörmemizi sağlayacak taze bir bakış açısı sunuyor.

Özel İçerik | 27.09.2018 - 10:27..
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Finansal Krizleri Yanlış Anlamak

Finansal Krizleri Yanlış Anlamak, krizlerin ne tür koşullarda patladığını ve birbiriyle ilişkisini ortaya koyuyor. Günümüz piyasalarını anlamak için yeni bir bakış açısı olacak…

Finansal Krizleri Yanlış Anlamak - Gary B. Gorton

(Gary B. Gorton)

FİNANSAL KRİZLERİ YANLIŞ ANLAMAK

2007’den önce ekonomistler, ABD’de bir daha finansal kriz yaşanmayacağını düşünüyordu. Gary B. Gorton da, finansal krizlerin ne olduğu, neden çıktığı, 1934 ile 2007 arasında ABD’de neden hiç kriz görülmediği gibi olguların ekonomistlerce yanlış anlaşıldığını ileri sürüyor.

Finansal krizlerin aslında finans sisteminin özünde bulunduğunu belirten Gorton, ekonomistlerin, sermaye piyasalarında ve bankacılık sisteminde yaşanan evrim, yeni finans enstrümanları, yeni para piyasalarının boyutu gibi önemli hususları ıskaladığını ileri sürüyor.

Sistemik krizlerin yaşanmadığı 1934-2007 arasındaki “Sakin Dönem”i “2007-2008 Paniği”yle kıyaslayan Gorton, banka borcu ve likidite, kredilerde ani artışlar, ahlaki tehlikeler ve kurumların batamayacak-kadar-büyük olması gibi kilit meseleleri, aralarındaki ilişkiyi göstererek değerlendiriyor.

1934’ten beri krizleri önleyen başarılı düzenlemelerin finans sektöründeki yeniliklere yeterince ayak uyduramadığını, bunun sebebinin de kısmen ekonomistlerin yanlış anlamaları olduğunu ileri süren Gorton, bakacağımız yeni bir pencere açıyor…

Finansal Krizleri Yanlış Anlamak - Gary B. Gorton

Finansal Krizleri Yanlış Anlamak

Gary B. Gorton

Çev.: Mehmet Doğan

Boğaziçi Üniversitesi Yay.

S.: 280

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Damla Karakuş

[email protected]

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