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EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi | 14.04.2018 - 10:20..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının, internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Nisan Pazar günü yapılacak 2018-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.

SAAT 10'DAN SONRA KİMSE ALINMAYACAK

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı uyarısı yapıldı.

EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı

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