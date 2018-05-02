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EKPSS kura başvuruları başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kurası için bugün başlayan başvurular, 16 Mayıs'ta saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

AA | 02.05.2018 - 15:23..
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler.

SON BAŞVURU 16 MAYIS

Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak. EKPSS kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, bugünden itibaren 16 Mayıs Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak.

Başvurular, bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak.

EKPSS kura başvuruları başladı

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