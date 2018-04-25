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EKPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ait temel soru kitapçıkları ÖSYM'nin web sayfasında yayımlandı.

AA | 25.04.2018 - 17:06..
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-EKPSS'de adaylara yöneltilen soru sayısının yüzde 10'una karşılık gelen temel soru kitapçıkları ile yanıt anahtarları osym.gov.tr web sayfasında adayların dikkatine sunuldu.

SORULAR ERİŞİME AÇILDI

Sınav sorularının tamamı, adayların inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorulara ulaşabilecek.

EKPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı

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