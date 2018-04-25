1 Küçücük bir kutuya doğayı sığdırdı Tam bir doğaya aşığı olan Heidi Analise gezdiği bütün yerleri küçücük bir kutuya sığdırarak inanılmaz güzel resimler ortaya çıkarmış.

2 AÖF sınav sonuçları açıklandı Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları, erişime açıldı.

3 PFDK'dan F.Bahçe'ye 3 maç ceza PFDK, derbide yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Kırmızı kart gören Pepe ise 1 maç ceza aldı.

4 Derbi için merak edilen soruların cevapları TFF'nin 57. dakikadan itibaren devam etmesine karar verdiği derbide, kırmızı kart gören Pepe ve sakat olan Caner Erkin forma giyemeyecek. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan ise değişebilir.

5 Haftanın önerileri Bu hafta hangi kitapları öneriyoruz?

6 EKPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına ait temel soru kitapçıkları ÖSYM'nin web sayfasında yayımlandı.