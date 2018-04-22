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EKPSS'de adaylar kucakta taşındı

Bugün yapılan Engelli Kamu Personel Sınavı'na (EKPSS) girmek için okula gelen engelliler, asansör bozuk olduğu için görevliler tarafından kucakta taşınarak sınıflarına götürüldü.

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 16:40..
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Sınava Şanlıurfa’daki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde katılanlar, okulun asansörü bozuk olduğu için büyük mağduriyet yaşadı.

ENGELLİLER MAĞDUR OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün yapıldı. Şanlıurfa'da asansörü bozuk bir lisede giren adaylar ise büyük mağduriyet yaşadı. Adaylar sınav salonlarına yakınları ve vatandaşlar tarafından kucakta taşındı.

EKPSS'de adaylar kucakta taşındı

GÖREVLİLER YARDIM ETTİ

Engelli memur adayları, yakınları ve vatandaşların yardımıyla 2 ve 3’üncü kattaki sınıflara merdivenlerde kucakta taşındı.

Sınav için gittiği okulun asansörünün bozuk, engelli tuvaletlerinin de kilitli olduğunu belirten Şanlıurfa Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Veysi Fırat, sınavda motivasyonlarını kaybettiklerini ifade ederek, gerekli tedbirleri almayan okul yönetimine tepki gösterdi.

EKPSS'de adaylar kucakta taşındı

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