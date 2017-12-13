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Eksi 15 derecede bayıltan koşu

Kars’ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullararası kros yarışmasında öğrenciler baygınlık geçirdi.

İHA | 13.12.2017 - 09:07..
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Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait spor merkezi önünde yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlenen ortaokul ve lise öğrencilerinin kros yarışması çekişmeli geçti.

Eksi 15 derecede bayıltan koşu

SAĞLIK EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ

Dereceye girebilmek için eksi 15 derecede büyük mücadele veren yarışmacılardan çoğu baygınlık geçirdi. Bayılan öğrencilere ilk müdahaleyi ambulanslarda sağlık ekipleri yaptı.

Kars’ta eksi 15 derecede bayıltan koşu VİDEO

Eksi 15 derecede bayıltan koşu

Soğuk havada ve karlı zeminde yapılan kros yarışmasında finişe gelen öğrencilerin çoğu fenalaşırken, yere düşen ve baygınlık geçiren bazı öğrenciler bir süre dinlendikten son kendine gelebildi.

Eksi 15 derecede bayıltan koşu

Eksi 15 derecede bayıltan koşu

Eksi 15 derecede bayıltan koşu

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