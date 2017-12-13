Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait spor merkezi önünde yıldızlar ve gençler kategorisinde düzenlenen ortaokul ve lise öğrencilerinin kros yarışması çekişmeli geçti.
SAĞLIK EKİPLERİ HAZIR BEKLEDİ
Dereceye girebilmek için eksi 15 derecede büyük mücadele veren yarışmacılardan çoğu baygınlık geçirdi. Bayılan öğrencilere ilk müdahaleyi ambulanslarda sağlık ekipleri yaptı.
Kars’ta eksi 15 derecede bayıltan koşu VİDEO
Soğuk havada ve karlı zeminde yapılan kros yarışmasında finişe gelen öğrencilerin çoğu fenalaşırken, yere düşen ve baygınlık geçiren bazı öğrenciler bir süre dinlendikten son kendine gelebildi.