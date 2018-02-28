Eksi 15 derecede vatan nöbeti

25. Hudut Tugayı 4. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Şehit Piyade Onbaşı Mustafa Koçak Hudut Karakolunda görevli Mehmetçikler, her gün sırayla yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda devriye görevi yürütüyor.

Bir kısım asker devriye görevini yerine getirirken, kule nöbetçileri ise elleri tetikte sınırı gözetiyor. Adeta sınırdan kuş uçurtmayan Mehmetçik, dosta güven düşmana gözdağı veriyor.

24 SAAT KAMERALARLA İZLENİYOR

Türkiye-Ermenistan arası Kars sınır hattı, kameralarla 24 saat görevli askerler tarafından izlenirken, sınır ihlaline anında müdahale ediliyor. Görevli askerin bir vatandaşı yasak bölgede tespit etmesi üzerine hemen bölgeye zırhı araçla asker sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden asker, anında müdahale ederek sınır ihlalinde bulunan köylüyü bölgeden uzaklaştırdı. Askerlerin intikali haber merkezinden karakol komutanı tarafından dakika dakika takip edildi.

ARAZİ TARAMASI YAPTILAR

Türkiye ve Ermenistan’ı ayıran Arpaçay Nehrinin Ermenistan’a sınır noktasına intikal eden emniyet ve gözetleme timleri, yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda arazi taraması yaptı. Gözetleme timi güvenlik önlemi alırken, emniyet timi ise sarp kayalık alanda tek sıra halinde yürüyerek arazi taraması yaptı.

Bölgeyi didik didik kontrol eden timler, daha sonra görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak karakola döndü. Sınırda kuş uçurtmayan Mehmetçik, başarılı bir görevi de tamamlamış oldu.