Eksi 22 derecede Karadeniz'de operasyon

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 22 derece olarak ölçüldüğü Mesudiye’de bölücü terör örgütünün barınma amaçlı sızma yapabileceği ihbarını alan güvenlik güçleri bölgede arazi arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zaman, her noktada göreve hazır olan Mesudiye Asayiş Komando Bölüğü ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat birliklerinin tüm olumsuz hava şartlarına rağmen operasyonlarını sürdürdüğünü söyledi.

"TERÖRE GEÇİT VERİLMİYOR"

Operasyonların Ordu İl Emniyet Müdürü Suat Çelik ile İl Jandarma Komutanı Albay Sedat Sarıkaya komutasında gerçekleştiğini kaydeden Balkanlıoğlu, "Sabah saatlerinde başlayan, gece geç saatlere kadar süren ve nefes kesen operasyonlarda, güvenlik güçleri Karadeniz’de teröre geçit verilmeyeceğini bir kez daha göstermiş oldu." dedi.

"KARADENİZ HALKI YANIMIZDA"

Balkanlıoğlu, güvenlik güçleri tarafından eksi 22 dereceyi bulan soğuk havada ve yoğun karda bölücü terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonların aralıksız süreceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Dosta güven, düşmana korku salan bu kahramanlarımız, hayatlarını ortaya koyarak bizlerin güvenliği ve huzuru için terörle mücadele ediyorlar. Karadeniz halkı, teröre geçit vermiyor. Karadeniz halkının istihbarat başta olmak üzere güvenlik güçlerimize her türlü desteği var. Çevrede gördüğü şüpheli durumları, güvenlik birimlerimize anında bildiriyor. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece Türkiye’de terör ve terörist kalmayacaktır. Kış şartlarında güvenlik güçlerimiz eğitim yapıyor. Hangi şartlar olursa olsun jandarma ile polis özel harekatımızın daima hazır olması gerekiyor. Bir kış üstlenmesi, barınma gibi bir şeyle karşılaşırlarsa da gereğini yapmak üzere biz buradayız diyorlar. Bizler, yataklarımızda rahat yatıyorsak, şanlı bayrağımız gönderinde özgürce dalgalanıyorsa, ezanlarımız okunuyorsa, bunları bu kahramanlarımıza borçluyuz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."