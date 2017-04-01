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Eksi 40 derece soğukta 26 terörist öldürüldü

Hakkari kırsalı ve İkiyakalar bölgesinde devam eden operasyonlarda 26 PKK'lı terörist öldürüldü

01.04.2017 - 10:55
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Eksi 40 derece soğukta 26 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova kırsalı 3 bin 400 metre rakımlı karla kaplı İkiyaka dağlarında 25 Mart 2017 tarihinde 2 komando taburu ve 1 hudut özel harekat taburunun katılımıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nca sürdürülen 'Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar' operasyonunun 7'nci gününde operasyonlar devam ettiği belirtildi.

26 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda şu ana kadar 26 terörist öldürüldü. 1 doçka silahı mühimmatı ile beraber ele geçirilmiş 2 doçka imha edildi. Terör örgütüne ait muhtelif malzeme ve silahlar ele geçirildi. Operasyonların genişletilerek devam ettiği belirtildi.

Eksi 40 derece soğukta 26 terörist öldürüldü

-40 DERECEDE OPERASYON

Bölgede ağır geçen kış şartlarına rağmen PKK terör örgütünün bu aylarda toparlanmasına izin verilmediği, ve teröristleri büyük darbe vurulduğu ifade edildi. Operasyonları -40 dereceye ulaştığı bölgede yapıldığı vurgulanırken operasyonda görev alan Mehmetçiklerin yüzlerindeki kar yanıkları dikkat çekti.

Hakkari: Eksi 40 derece soğukta 26 terörist öldürüldü VİDEO

Eksi 40 derece soğukta 26 terörist öldürüldü

2017 YILINDA 104 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari kapsamında Kuzey Irak tarafında 55, Şemdinli'de 12, Çukurca'da 7, Yüksekova'da 30 olmak üzere toplam 104 PKK'lı terörist öldürüldü.

Eksi 40 derece soğukta 26 terörist öldürüldü

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