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Eksi 5 derecede deniz keyfi

İstanbul Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde biraraya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, denize girdi.

DHA | 08.01.2017 - 12:32
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Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen ve kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' ismini veren grup, tek tek denize atladı ve kısa süre yüzdükten sonra denizden çıktı.

Eksi 5 derecede deniz keyfi

VÜCUDUMUZ SUYA DAYANIKLI

Dondurucu soğuğa rağmen denize girmenin, kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını söyleyen Yüksel Sönmez, "Denize girmeye yazın başlıyoruz ve kar da olsa fırtına da olsa fark etmiyor. 12 ay boyunca sürekli girdiğimiz için vücudumuz suya artık dayanıklı. Bu, suyun bize vermiş olduğu bir şifa" dedi. Yusuf Özinal ise, vücudu dinç tutmak için denize girdiğini ve soğuk havadan etkilenmediğini söyledi.

Eksi 5 derecede deniz keyfi

Eksi 5 derecede deniz keyfi

Eksi 5 derecede deniz keyfi

Eksi 5 derecede deniz keyfi

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