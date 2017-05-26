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Yazarlar Ekşi Sözlük'ü boykot ediyor

Hz. Muhammed'e hakareti silmeyen Ekşi, özel hastaneye yönelik şikayeti hemen kaldırınca Sözlük'te kavga çıktı.

26.05.2017 - 11:29
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  2. Medya

asd

Özel bir hastane hakkında açılan şikayet konusunun silinmesi, bir iddiaya göre de konuya yazan yazarların siteden uzaklaştırılması nedeniyle Ekşi Sözlük yazarları boykot kararı aldı.

SÖZ KONUSU PARA OLUNCA...

Sosyal içerik sitesi olan Ekşi Sözlük'te Hz. Muhammed (sav) ile ilgili çirkin ifadelerin günlerce kaldırılmaması ve 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan hainleri savunan içeriklerin hala sitede barındırılmasını hatırlatan yazarlar; "Söz konusu para ve çıkar olunca nasıl da hemen içerikler siliniyor, yazarlar banlanıyor." yorumunda bulundu.

İÇERİK GİRMEME PROTESTOSU

Ekşi Sözlük'te popüler konularda birinci sırada bulunan "26 mayıs 2017 entry girmemek..." adlı içerikte yazarlar protestosunu dile getiriyor.

Yazarlar Ekşi Sözlük'ü boykot ediyor

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