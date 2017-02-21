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Eksik kira geliri beyanı cezalandırılacak

Kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse ceza verilecek.

21.02.2017 - 09:38
  1. Haberler
  2. Emlak

bn

Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, konut kira geliri istisnasından yararlanılamaz. Beyan edilmesi gereken kira gelirinin bildirilmemesi halinde, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve kira geliri takdir komisyonunca takdir edilebilir.

GECİKME FAİZİ TALEP EDİLİYOR

Takdir edilen gelir üzerinden, gelir vergisi ile verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Milliyet'in haberine göre, gecikilen her ay için yüzde 1,40 oranında gecikme faizi talep ediliyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizi, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Ödenmediği takdirde, vergi dairesince, geciken her ay için (ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır) ayrıca yüzde 1,40 oranında gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsili yoluna gidiliyor.

ÖDEME PTT'DEN DE YAPILABİLİR

Yaklaşık 9 yıl önce yapılan düzenleme ile elden kira ödeme devri kapandı. 500 TL ve üzerindeki konut kiraları ile tutar sınırlaması olmaksızın işyeri kiralarının banka veya PTT aracılığı ile ödenmesi gerekiyor. Kiranın banka veya PTT’ye kiralayan adına yatırıldığı tarihte kira bedeli tahsil edilmiş sayılır.

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