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Eksik para getiren eski karısını 18 bıçak darbesiyle öldürdü

Adana'da boşanıp birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlının, genç kadını 3 bin lira yerine bin lira verdiği için öldürdüğü anlaşıldı.

İHA | 26.12.2017 - 11:15..
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Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan bir erkek çocuğu olan Gamze İlhan (28), 6 yıl önce eşinden boşandı. İlhan 1 yıl sonra bu kez Soner Uçku ile evlendi. Çift, Uçku’nun borçları nedeniyle tedbir amacıyla geçtiğimiz yıl boşanmalarına rağmen, aynı evde birlikte yaşamaya devam etti.

İlhan, sosyal tesislerde ev kiralayıp, burada diğer kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı. Daha önce eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son dönemlerde bin lira vermeye başladı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıkarken, İlhan ve Uçku’nun da arası açıldı.

Eksik para getiren eski karısını 18 bıçak darbesiyle öldürdü

PARA YÜZÜNDEN TARTIŞIP 18 YERİNDEN BIÇAKLADI

Önceki akşam biri kadın 2 arkadaşlarıyla birlikte evlerinde alkol alan çift, daha sonra kendi yatak odalarına geçerek, yine para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Uçku eşini darp etmeye başladı.

Evdeki diğer arkadaşlarının araya girmesiyle Uçku odadan çıkartılırken, İlhan da kendisini yatak odasına kilitledi. Soner Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin bulunduğu odaya zorla girip, onu tam 18 yerinden bıçakladı, ardından da olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı.

Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HAKETTİĞİ CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, acı haberi alan 63 yaşındaki baba Tevfik İlhan, kızının cenazesini almaya geldi.

Burada polis tarafından ifadesine başvurulan baba İlhan, “Kızım bana tekstil fabrikasında çalıştığını, eşinin de kulüp işlettiğini söylemişti. Eşiyle aralarında ufak tefek sorunlar vardı. Zaten Soner’in borçları yüzünden bir yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku’dan şikayetçiyim. Yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyorum.” dediği öğrenildi.

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