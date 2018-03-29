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Ekvador Assange’ın internet bağlantısını kesti

Ekvador hükümeti, diğer ülkelere ilişkin açıklama yapmama konusundaki taahhütlere uymadığı gerekçesiyle WikiLeaks kurucusu Assange’ın internet bağlantısını kesti.

Haber Merkezi | 29.03.2018 - 15:00..
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Ekvador, yaklaşık altı yıldan beri Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde yaşayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange’ın internet bağlantısını kesti.

Ekvador’un başkenti Quito'da hükümet tarafından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Assange’ın diğer ülkelerin iç işlerine ilişkin açıklama yapmayacağı yönündeki taahhütlerine uymaması gösterildi.

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Assange sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda güncel gelişmelere ilişkin yorumlarda bulunmuştu.

Assange, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, eski Katalan lider Carles Puigdemont'un Almanya’da gözaltına alınmasını eleştirmişti.

Assange, bunun yanı sıra İngiltere'nin eski çifte casus Skripal ve kızının zehirlenmesinden Rusya’yı sorumlu tutmasını sorgulamış ve Moskova’ya yönelik yaptırımları eleştirmişti.

Ekvador hükümetinin açıklamasında, Assange’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların Ekvador ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere zarar verildiği belirtildi.

 

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