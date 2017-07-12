taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.183
USD
3,6151
EURO
4,1467
ALTIN
141,53
PETR
48,1100

Ekvador ile Peru arasında duvar krizi

Peru, Ekvador tarafından sınıra inşa edilen duvarı protesto amacıyla büyükelçisini geri çağırdı

12.07.2017 - 01:17
  1. Haberler
  2. Dünya

BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yasa dışı göçü önlemek ve sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesi planının ardından, Ekvador tarafından Peru sınırına inşa edilen 1 kilometre uzunluğundaki duvar, Peruluları kızdırdı.

Ekvador'un, 1998'de imzalanan barış anlaşmasını ihlal ettiğini savunan Peru, iki ülke sınırına örülen duvarı protesto etmek için Ekvador'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Ekvador ile Peru arasında duvar krizi

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekvador hükümeti, Peru tarafından inşaatının durdurulması için yapılan taleplere rağmen bir duvar inşa etti." ifadesi kullanıldı.

Ekvador hükümeti, Peru'nun, söz konusu duvar hakkında görüşme yapmak amacıyla büyükelçisini başkent Lima'ya geri çağırma kararını üzüntüyle karşıladığını ancak bunun "topraklarında yürüttüğü çalışmayı felce uğratmasına" izin vermeyeceğini belirtti.

Ekvadorlu yetkililer, duvarın selleri önlemek amacıyla örüldüğünü savunurken, Perulu yetkililer ise su akışını engellemenin ülkedeki sel riskini artıracağını öne sürdü.

İki ülke arasındaki sınır bin 500 kilometreden fazla olsa da yeni duvar, Ekvador'un güneyindeki Huaquillas ile Peru'daki Aguas Verdes arasında uzanıyor.

Bir kanal boyunca uzanan duvar, yaklaşık dört metre yüksekliğe sahip.

İlginizi Çekebilir
ABD, Hindistan ve Japonya'dan Çin'e stratejik mesaj
ABD, Hindistan ve Japonya'nın Hint-Asya Pasifik Bölgesi'ndeki "Malabar 2017" askeri tatbikatı başladı.
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz
ünya Sağlı Örgütü, Gazze Şeridi'ndeki kötü yaşam ve sağlık şartlarının "endişe verici" olduğunu belirtti.
Srebrenitsa kurbanlarının yattığı Potoçari yine sessiz
Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 71 kurbanın daha toprağa verilmesi sonrası, Potoçari Anıt Mezarlığı yeniden sessizliğe büründü.
G20'de 32 gazetecinin akreditasyonu iptal edildi
Hamburg'da G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen 32 gazetecinin akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

Yılmaz Özdil muhalif yazarı işe alan Sözcü'ye kızdı

12
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

21
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

5
Talisca'dan Beşiktaş mesajı: Dönüyorum

Talisca'dan Beşiktaş mesajı: Dönüyorum

2
ABD, Hindistan ve Japonya'dan Çin'e stratejik mesaj

ABD, Hindistan ve Japonya'dan Çin'e stratejik mesaj

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM