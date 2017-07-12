Ekvador ile Peru arasında duvar krizi

BBC'nin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yasa dışı göçü önlemek ve sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesi planının ardından, Ekvador tarafından Peru sınırına inşa edilen 1 kilometre uzunluğundaki duvar, Peruluları kızdırdı.

Ekvador'un, 1998'de imzalanan barış anlaşmasını ihlal ettiğini savunan Peru, iki ülke sınırına örülen duvarı protesto etmek için Ekvador'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ekvador hükümeti, Peru tarafından inşaatının durdurulması için yapılan taleplere rağmen bir duvar inşa etti." ifadesi kullanıldı.

Ekvador hükümeti, Peru'nun, söz konusu duvar hakkında görüşme yapmak amacıyla büyükelçisini başkent Lima'ya geri çağırma kararını üzüntüyle karşıladığını ancak bunun "topraklarında yürüttüğü çalışmayı felce uğratmasına" izin vermeyeceğini belirtti.

Ekvadorlu yetkililer, duvarın selleri önlemek amacıyla örüldüğünü savunurken, Perulu yetkililer ise su akışını engellemenin ülkedeki sel riskini artıracağını öne sürdü.

İki ülke arasındaki sınır bin 500 kilometreden fazla olsa da yeni duvar, Ekvador'un güneyindeki Huaquillas ile Peru'daki Aguas Verdes arasında uzanıyor.

Bir kanal boyunca uzanan duvar, yaklaşık dört metre yüksekliğe sahip.