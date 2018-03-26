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Ekvador ve Kolombiya güvenlik için ortak çalışacak

Ekvador ve Kolombiya, sınır güvenliği, suçla mücadele ve önemli konularda ortak çalışma kararı aldı.

AA | 26.03.2018 - 06:30..
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Ekvador’un Tulcan kentinde toplantı düzenlendiğini dile getiren Kolombiya Savunma Bakanlığı, iki ülke yetkililerinin aldıkları kararları açıkladı. Bakanlıktan yapılan duyuruda, organize suç örgütleriyle mücadele ve insan hakları gibi konularda birlikte hareket etme kararı alındığı belirtildi.

Ekvador ve Kolombiya güvenlik için ortak çalışacak

SUÇLULARA KARŞI ORTAK ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Ekvador'un, Kolombiya sınırına yakın kırsal bölgesinde 21 Mart'ta düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, saldırı karşısında ortak açıklama yaparak olayı kınamış, sınırdaki güvenliği sağlamak ve silahlı gruplarla mücadele etmek için ortak hareket edileceğini duyurmuştu.

Aynı bölgede 27 Ocak'ta da bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş ve 28 kişi yaralanmıştı.

Kolombiya'nın Ekvador'la sınırını oluşturan güney bölgesinde koka yetiştiriciliği ve kokain ticaretini kontrol eden birçok silahlı grup bulunuyor.

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