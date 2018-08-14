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Ekvador'da korkunç kaza meydana geldi

Ekvador'da meydana gelen kaza sonucu 23 kişi olay yerinde can verirken, 14 kişi de yaralandı.

İHA | 14.08.2018 - 17:11..
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Ekvador'da otobüsün başka bir araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Ekvador'da korkunç kaza meydana geldi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başkent Quito'ya giderken başka bir araçla çarpışması sonucu 14 kişi yaralanırken 24 kişide yaşamını yitirdi. hayatını kaybedenlerin arasında Venezuelalı ve Kolombiyalıların da olduğu öğrenildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Ekvador'da trafik kazaları önde gelen ölümler arasında yer alıyor. Bir yılda Ekvador'da 7 kişi ölürken, 80 kişi yaralanıyor. Elde edilen verilere göre kazalar sürücü hatasından kaynaklanıyor.

Ekvador'da korkunç kaza meydana geldi

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