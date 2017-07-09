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Ekvator’da bir çocuk 30 yıl önce nesli tükendiği düşünüle

Ekvator’da küçük bir çocuk 30 yıl önce nesli tükendiği düşünülen bir kurbağa kolonisi buldu.

09.07.2017 - 14:40
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Ekvator’da küçük bir çocuk, bilim insanlarının 30 yıl önce neslinin tükendiğini düşündüğü bilimsel adı "Atelopus ignescens" olan renkli ve alacalı Jambato kurbağasına ait 43 kişilik bir koloni keşfetti.

Ekvator’da bir çocuk 30 yıl önce nesli tükendiği düşünüle

Başkent Quito’daki Jambatu İki Yaşamlı Hayvanların Araştırma ve Koruma Merkezi'nden Luis Coloma, önce bu kurbağaları laboratuvar ortamında korumaya aldıklarını söylüyor. Bir kaç ay boyunca kurbağalar çiftleştirdiklerini ifade eden Colomo şöyle devam ediyor: "Yumurtaları bulduğumuzda, Thomas Edison'un ampulu bulduğunda hissettiği şeyleri hissetmiş olmalıyız. Olağanüstüydü."

"LABORATUVAR SÜRECİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Manchester Üniversitesinden Andrew Gray, bu laboratuvar ortamındaki sürecin hem suda hem de karada yaşayabilen canlıların soyunun tükenmesinin önlenmesinde hayati bir öneme sahip olduğunu söylüyor. Gray şöyle devam ediyor: "Bu kurbağalar herhangi bir zamanda yeniden kaybolabilir. Bu yüzden biliminsanları eğer onların üremesine yardımcı olabilirse gelecek için güvenli bir ağ oluşturmuş oluruz."

Bilim insanlarına göre Ekvator’ta 30 yıl öncesine kadar yaygın olan bu tür küresel iklim değişikliği ve mantar hastalığı nedeniyle aniden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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