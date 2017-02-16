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El Bab gazisi: DEAŞ'lı teröristler kadın kılığına giriyor

El-Bab’da yaralanan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Karataş, “Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyor." dedi.

16.02.2017 - 15:09
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El Bab gazisi: DEAŞ'lı teröristler kadın kılığına giriyor

el bab

13 Şubat’taki 1 şehit ve 4 askerin yaralandığı saldırıda bacağına şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Kilis’teki ilk tedavisinin ardından memleketi Amasya’ya getirilip Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Karataş, açıklamalarda bulundu.

"CANLI BOMBA KADIN KILIĞINA GİRİYOR"

Karataş, “Bir tane Türk, 50’sine, 100’üne bedel ama işin içerisinde kahpelik var. Hainlik var. Yoksa silahsız dahi ellerimizle bitiririz işi. Canlı bombalar var. İntihar ediyor. Kadın kılığına giriyor. Geliyor. Kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik. Sivillerin içine karışıyorlar” diye konuştu.

“ŞEHİR YÜZDE 80, YÜZDE 90 KONTROL ALTINDA"

Cerablus operasyonuna da katılan Karataş, “Akil Tepe’ye bayrağımız diktik. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. O tepe alındı. Kuşatma tamamlandı. Şehir yüzde 80, yüzde 90 kontrol altında şu anda” şeklinde konuştu.

“İYİLEŞİRSEM YİNE ORAYA GİDECEĞİM”

Yaralı arkadaşına yardım etmeye giderken ayağına isabet eden şarapnel parçasının ‘zamanla gidecek bir şey’ olduğunu belirten El-Bab gazisi Karataş, “3 gün içinde iyileşirsem yine oraya gideceğim. Teker teker geberiyorlar çünkü. Son anlarını yaşıyorlar. Bacaktan yaralandım. Elim, kolum çalışıyor. Silah orada beni bekliyor” ifadelerini kullandı.

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