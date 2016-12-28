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El Bab gazisi göreve dönmek için gün sayıyor

El Bab'daki bombalı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden göreve hazır olduğunu söyledi.

İHA | 28.12.2016 - 16:53
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde 3 yıldır görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ali Temel Suriye’nin El Bab Kasabasında geçtiğimiz hafta Çarşamba günü DEAŞ’lı teröristlerin bombalı araçla yaptığı saldırı sonucu yaralandı.

Gaziantep Şehit Kamil Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan gazi Ali Temel’in tedavisine memleketi Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim Araştırma Hastanesinde devam ediliyor.

"MAZLUMLARA UMUT OLMAYA GİTTİK"

İskenderun’daki birliğinden 45 gün önce Suriye’de Fırat kalkanı Operasyonunda görevli olarak katıldığını anlatan Temel, “Görev çıkınca El Bab’a gittik. Yaklaşık 42-43 gün kaldım El Bab’da. Girdiğimiz günden beri halimizden şikayetçi değiliz. Biz oraya insanlara umut olmaya gittik. Mazlumlara umut olmaya gittik. Hem ülkemiz hem de oranın yerli halkı için bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bizim için” dedi.

El Bab gazisi göreve dönmek için gün sayıyor

"GERİ DÖNECEĞİM"

Bombalı araç saldırısında yaralandığını anlatan Temel, şunları söyledi: “Bombalı araç saldırısı ile şehitlerimizi verdik. Gazilerimiz oldu. Olay olduktan hemen sonra derhal terk ettik orayı. Tahliye etmek zorunda kaldık. Yaralımız çoktu çünkü. Ama şuan birliklerimizin ilerlediğinin haberlerini alıyoruz. İnşallah iyice temizlenecek. Ümidimiz temennimiz o. Şuanda gayet iyi durumdayım. Ayağa kalkınca da işimin başına döneceğim. Devam etmeme gibi bir düşüncem yok. Biz bir aşkla girdik. Vatan millet aşkıyla da devam edeceğiz Allah izin verirse."

El Bab gazisi göreve dönmek için gün sayıyor

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