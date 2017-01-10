El Bab gazisi iyileşeceği günü bekliyor

Kars Sarıkamış 57. Komando Taburu’nda görev yapan ve 6 Aralık’ta DEAŞ’le savaşmak üzere Suriye’nin El Bab kentine giden 4 yıllık Uzman Çavuş Uğur Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 2 askerin şehit düştüğü saldırıdan yaralı olarak kurtuldu.

İYİLEŞTİKTEN SONRA TEKRAR GERİ DÖNECEĞİM

Tüm tabur olarak 6 Aralık’ta Sarıkamış’tan hareket ettiklerini ve 8 Aralık’ta Suriye’ye girdiklerini anlatan Yılmaz, "İlk başta başka bir bölgede kaldık. Daha sonra El Bab yakınlarında bir üs bölgesine geçtik. Orada görevimize devam ediyorduk. Yerimizi DAEŞ bir şekilde tespit etti. Son bir haftadır her gün havanla, silahlı ateşlerle taciz ediyorlardı. Bizim olay olamadan 2 gün önce tekrardan havanla saldırdılar. Üs bölgemizden iki Özel Kuvvetlerden Astsubayımızı kaybettik. Buna da şükür. Zamanla iyileşecek, iyileştikten sonra tekrar geri gidip görevime devam edeceğim" dedi.

Gaziyi evinde ziyaret eden Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ise, kendisine bir Türk Bayrağı hediye etti.

Başkan Yılmaz, Gazinin her türlü ihtiyacının karşılanacağını, onlar sayesinde herkesin evinde rahat uyku uyuyabildiğini söyledi. Gazi Uğur Yılmaz’ın annesi Serpil, babası Osman Yılmaz da evlatlarının başından bir an olsun ayrılmıyorlar.





