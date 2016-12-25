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El Bab gazisi operasyona dönmek istiyor

El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Yarbay Merdin Kışkan, bir an önce bölgeye dönmek istediğini söyledi.

25.12.2016 - 09:37
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FETÖ'nün kumpası sonucu vatan hainliğiyle suçlanan Yarbay Merdin Kışkan, beraat ettikten sonra görevlendirildiği El Bab'da vatan için canını hiçe saydı.

MORALİM ÇOK İYİ

El Bab'da geçen çarşamba 16 askerin şehit düştüğü çatışmalarda yaralanan tabur komutanı Kışkan, kendisini ziyaret eden emekli kurmay Albay Mustafa Önsel'e "Moralim çok iyi. Bir an önce El Bab'a gidip, arkadaşlarımın yanında yer almak istiyorum" dedi.

El Bab gazisi operasyona dönmek istiyor

"TÜNELLER, BOMBALI TUZAKLAR, MAYINLAR.."

Sabah gazetesinin haberine göre; çatışma gününü anlatan Kışkan "DEAŞ, Suriye'nin diğer kentlerinden püskürtülmesinden sonra tüm Rakka ve El Bab'a yığınak yaptı. Bu iki şehirde tüneller, bombalı tuzaklar ve mayınlarla şehrin tamamını korumaya almışlar. Akil Dağı'nı ele geçirmek El Bab için kritik bir yerdi. Üs olarak kullandıkları hastane çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.

"TEKRAR MÜCADELE ETMEK İSTİYORUM"

Bir an önce ayağa kalkıp, tekrar cepheye arkadaşlarımla birlikte DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesi için mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.

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