El Bab operasyonunda sivillere hayat koridoru

Bugüne kadar dış mahallelerde ve köylerde yürütülen operasyon şehir merkezine taşınırken sivillerin zarar görmemesi için yeni bir planlamaya geçildi.

BİLDİRİLER DAĞITILARAK HALK UYARILIYOR

Türk birlikleri, bildiriler dağıtarak ve uyarılar yaparak sivil halkın DEAŞ’ın kontrolündeki noktaları terk etmesini istedi. Kuşatılan El Bab’da sivil halk için insani (yaşam) koridor oluşturularak, sivillerin tahliyesi sağlanacak. Bunun ardından DEAŞ’ın tuzakladığı, patlayıcı yerleştirilmiş binalar uzaktan nokta atışıyla vurularak yıkılacak.

ÖSO'YA TAKVİYE

Türkiye ile birlikte operasyonda yer alan ÖSO çatısı altındaki 1500 muhalifin sayısı arttırılacak. Suriye’de uygulamaya konulan ateşkesin ardından buradaki ılımlı muhalifler de operasyona El Bab’ın batı bölgesinden katılacak. Türkiye ve İdlib’de AFAD’ın kontrolündeki kamplarda ise 18 yaş üstü erkeklerin isteğe bağlı olarak operasyona katılımı sağlanacak.

2 BİNİN ÜZERİNDE DEAŞ'LI VAR

El Bab’da sivil halk ve DEAŞ militanlarıyla ilgili de istihbarat çalışmasında ise bölgede 2 binin üzerinde DEAŞ’lı terörist bulunduğu, sivil halkın bir bölümünün de örgüte destek sağladığı kaydedildi.

DEAŞ SAFLARINDA 200 TÜRK

El Bab’da 3’ü komutan 200’e yakın Türk vatandaşının da DEAŞ saflarında savaştığı belirtildi. El Bab’da en kritik sürece girildiği, DEAŞ’ın mevzilerini ve karargâhlarını ‘kalkan’ olarak kullanmak üzere sivil halkın yoğun olduğu bölgelere taşıdığı öğrenildi.