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El Bab operasyonunda son durum

Ağır kayıplar veren DEAŞ terör örgütü elindeki bölgeleri tek tek kaybediyor.

Ajanslar | 08.01.2017 - 11:57
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El Bab operasyonunda son durum

El Bab operasyonunda son durum

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında son 24 saatte 69 DAEŞ teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yapılan atışlarda 292 hedef vurulurken, iki top ve bir tank imha edildi.

Bu arada El Bab, Kabasin ve Bazaa çemberinde sıkışan DEAŞ terör örgütüne ait tüm hedefler imha ediliyor.

İKİ BÖLGE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Bazaa'nın doğusundan ilerleyişini devam ettiren TSK ve ÖSO iki bölgeyi daha ele geçirdi.

Bazaa yakınlarındaki Om Adasa kasabası ve Maori tepesi kontrol altına alındı.

Ele geçirilen bölgeler haritada bayrak ile işaretli noktada gösteriliyor. Bu son haritaya göre El Bab'ın çevresi neredeyse sarılmış durumda.El Bab operasyonunda son durum

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