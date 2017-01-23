El Bab operasyonunda son durum

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Halep'in kuzeydoğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab ilçesine doğru ilerleyişi devam ediyor.
Karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Suflaniyah köyü ele geçirildi.
KABASİN KUŞATILDI
Böylelikle Kabasin tamamen kuşatıldı. El Bab ve Bazaa'yı ele geçirmek için ise operasyonlar sürüyor.
Suflaniyah'ın alınmasıyla harita böyle değişti:
65 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 153. gününde, 194 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 65 terörist etkisiz hale getirildi.