El Bab, savaş mağdurlarına kucak açıyor

Geçen yıl ağustos ayında başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye’de huzur özlemi çeken halkın umutlarını yeşertiyor. Önce Cerablus’ta dosta güven, düşmana korku veren harekat, bölge insanının kaderinin değişmesine de vesile oluyor.

Özgürlüğün sembolü haline gelen Cerablus’un ardından terör örgütü DEAŞ unsurlarından temizlenen Bab da Cerablus gibi bölgenin "güvenli limanı"na dönüştü.

Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeyken nüfusu yaklaşık 15-20 bine kadar gerileyen ilçe, özgürleştirilmesinin ardından çevre il ve ilçelerden yeniden göç almaya başladı. Şu anda yaklaşık 80 bin kişinin yaşamını sürdürdüğü Bab'ta aileler, ÖSO'nun desteğiyle yıkılan evlerinin onarımını yapıyor, tahrip edilen elektrik ve su altyapısını iyileştiriyor.

8 kişilik Halil ailesi de güven ve huzur umuduyla Bab'ın yolunu tutan ailelerden. Rejimin yanı sıra terör örgütleri PYD ve DEAŞ yüzünden kendi topraklarında yaklaşık 3 yıldır göçebe konumunda bulunan aile, umutlarıyla beraber eşyalarını da yükledikleri otomobille Azez'den Bab’ın yolunu tuttu.

Aile fertlerinden Halil Halil, yaklaşık 3 yıl önce bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesiyle Bab'taki evlerini terk ettiklerini söyledi.

Terör örgütünün bölge halkına ciddi zarar verdiğini dile getiren Halil, şunları kaydetti: "Evlerimizi yıkan da insanlarımızı öldüren de teröristlerdir. Türkiye'den ve ÖSO'dan Allah razı olsun, bizi bu beladan kurtardı. Şimdi Bab da biz de çok yorgunuz ama inanıyorum bugünler geçecek. Kısa zamanda Bab'ı eski haline getireceğiz. Bunun için el birliğiyle çalışacağız. Allah'ın izniyle bu topraklar eski güzel günlerine yeniden kavuşacak."