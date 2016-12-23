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El Bab şehidi Akın Acar'a annesinin yürek yakan vedası

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar için memleketi Tekirdağ'da tören düzenlendi.

23.12.2016 - 16:11
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El Bab şehidi Akın Acar'a annesinin yürek yakan vedası

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

El Bab şehidi Akın Acar'a annesinin yürek yakan vedası

TABUTA ÖRTÜLEN TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ

2 çocuk annesi Hanife Acar, musalla taşında şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben seni böyle mi görecektim? Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşları döktü.

El Bab şehidi Akın Acar'a annesinin yürek yakan vedası

"O BAYRAĞI ÇOK SEVERDİ..."

Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, "Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin" dedi.

El Bab şehidi Akın Acar'a annesinin yürek yakan vedası

Şehidin polis memuru babası Muzafer Acar'ın ise 4 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

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