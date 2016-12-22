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El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın baba evine ateş düştü

El Bab'da şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak'ın Gölcük'te yaşayan babasına acı haber iletildi. Baba Albayrak acı haber alınca fenalaştı.

22.12.2016 - 12:40
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El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın baba evine ateş düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi.

El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın baba evine ateş düştü

ACI HABERİ ALINCA FENALAŞTI

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi. Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti.

El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın baba evine ateş düştü

ŞEHİDİN EVİNE HAREKET ETTİLER

Haber verilmesi üzerine şehidin Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ablası Gamze Göktepe de Gölcük'e ulaştı. Aile, daha sonra Gölcük Belediyesine ait bir araçla şehidin Ankara'daki evine hareket etti.

El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın baba evine ateş düştü

ANNESİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞ

Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın baba evine ateş düştü

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