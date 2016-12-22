El Bab şehidi Binbaşı Albayrak'ın baba evine ateş düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi.

ACI HABERİ ALINCA FENALAŞTI

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası Hasan Albayrak'ın yaşadığı eve geldi. Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti.

ŞEHİDİN EVİNE HAREKET ETTİLER

Haber verilmesi üzerine şehidin Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ablası Gamze Göktepe de Gölcük'e ulaştı. Aile, daha sonra Gölcük Belediyesine ait bir araçla şehidin Ankara'daki evine hareket etti.

ANNESİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞ

Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.