El Bab şehidi Erzurum'da uğurlandı

Şehit Atalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Morgu'ndan askerlerce alındıktan sonra Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyüne getirildi.
EL BAB ŞEHİDİNE VEDA
Atalay'ın naaşının mezarlığa götürülüşü sırasında fenalaşan babası Sinan Atalay, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar ile tekbir getirip terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.
BORDO BERESİ TABUTUN ÜSTÜNE KONDU
Şehidin babası Sinan Atalay ve kardeşi Resul Atalay, şehit Sedat Atalay'ın komando beresini cenaze namazı kılındığı esnada tabutunun üzerine koydu.
Cenaze namazı sonrası baba Sinan ile oğlu Resul Atalay, komando beresi takarak şehit Sedat Atalay'ın ardından mezarlığa kadar yürüdü.