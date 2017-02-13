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El Bab şehidi Erzurum'da uğurlandı

El Bab bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı Gaziantep'teki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Atalay, Erzurum'da toprağa verildi.

13.02.2017 - 17:31
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Şehit Atalay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi Morgu'ndan askerlerce alındıktan sonra Aşkale ilçesine bağlı Kandilli semtindeki Merdiven köyüne getirildi.

El Bab şehidi Erzurum'da uğurlandı

EL BAB ŞEHİDİNE VEDA

Atalay'ın naaşının mezarlığa götürülüşü sırasında fenalaşan babası Sinan Atalay, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar ile tekbir getirip terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

El Bab şehidi Erzurum'da uğurlandı

BORDO BERESİ TABUTUN ÜSTÜNE KONDU

Şehidin babası Sinan Atalay ve kardeşi Resul Atalay, şehit Sedat Atalay'ın komando beresini cenaze namazı kılındığı esnada tabutunun üzerine koydu.

Cenaze namazı sonrası baba Sinan ile oğlu Resul Atalay, komando beresi takarak şehit Sedat Atalay'ın ardından mezarlığa kadar yürüdü.

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